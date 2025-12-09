Газета
Главная / Политика /

Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.  

Сейчас на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, добавил он.

В ночь на 9 декабря дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский БПЛА. Наибольшее число сбитых беспилотников – 49 единиц – пришлось на Белгородскую область. В Крыму российские военные ликвидировали 22 БПЛА, в Рязанской области – 10. В Воронежской области было нейтрализовано девять беспилотников. Восемь воздушных целей силы ПВО поразили над Каспийским морем, по пять – в Ростовской области и в Калмыкии. Четыре беспилотника были уничтожены в Нижегородской области, три – в Липецкой, по два – в Курском регионе и в Краснодарском крае. По одному БПЛА было сбито в Брянской и Тульской областях.

9 декабря Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Магаса, Тамбова («Донское»), Калуги («Грабцево»), Чебоксар, Казани, Нижнего Новгорода («Стригино») и Нальчика.

