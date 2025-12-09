Путин оценил работу СПЧ в отстаивании прав россиян за рубежом
Позиция Совета по правам человека (СПЧ) РФ в отстаивании прав российских соотечественников за рубежом является «бескомпромиссной». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Он также отметил непримиримость организации к русофобии как к «одному из проявлений национализма и расизма».
«Особую роль здесь сыграл и ваш покойный коллега Кирилл Валерьевич Вышинский. Именно благодаря его усилиям был принят целый ряд законодательных мер, направленных на привлечение к ответственности лиц, причастных к совершению противоправных действий в отношении проживающих за рубежом граждан России и наших соотечественников», – сказал он.
«Ведомости» в марте писали, что МИД РФ совместно с Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, разработали рекомендации для совершенствования защиты соотечественников в странах Балтийского региона.
Исполнительный директор фонда Александр Удальцов тогда призвал власти и общественные организации РФ включиться в работу по защите русскоязычного населения. По его словам, необходимо рассмотреть создание базы данных соотечественников, которые находятся «в зоне риска». В ней нужно фиксировать вероятность применения ограничений к русскоязычному населению, а после – на основе оценок угроз – оказывать содействие, в частности в вопросе оперативного переселения в РФ и дальнейшей адаптации в стране.