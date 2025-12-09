Путин оценил работу СПЧ в отстаивании прав россиян за рубежом

Исполнительный директор фонда Александр Удальцов тогда призвал власти и общественные организации РФ включиться в работу по защите русскоязычного населения. По его словам, необходимо рассмотреть создание базы данных соотечественников, которые находятся «в зоне риска». В ней нужно фиксировать вероятность применения ограничений к русскоязычному населению, а после – на основе оценок угроз – оказывать содействие, в частности в вопросе оперативного переселения в РФ и дальнейшей адаптации в стране.