Главная / Политика /

Путин заявил, что правозащитники в РФ справляются со своими задачами

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, подчеркнул, что правозащитники в России справляются со своими задачами.

В начале выступления глава государства поблагодарил членов совета за их труд, отметив его сложность. По его словам, к правозащитникам часто обращаются люди, испытывающие обиду, негодование или отчаяние.

«Нужно обладать большим терпением, душевной щедростью, чтобы и выслушать человека, и успокоить его, и добиться справедливости, внятного четкого результата. И вы, ваши коллеги, справляетесь с такими непростыми задачами», – сказал Путин.

Президент напомнил, что ключевым направлением деятельности совета является защита социально-экономических прав граждан и развитие гражданского общества. Эти задачи напрямую связаны с нацпроектами, показатели которых определяют цели развития страны. Путин напомнил, что на этой неделе обсуждал реализацию нацпроектов с правительством и регионами.

Лидер РФ подчеркнул, что за любыми показателями важно видеть конкретного человека и понимать, как результаты, зафиксированные в документах, отражаются на жизни российских семей.

8 декабря Путин рассказал, что 19 национальных проектов стартовали успешно. По его словам, для достижения национальных целей развития определили 121 показатель. У семи из них есть риск неисполнения, но большая часть ориентиров на 2025 г. достигнута.

