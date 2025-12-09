Путин назвал безобразием случаи выселения семей бойцов из жилья
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека назвал безобразием случаи выселения членов семей участников спецоперации из жилья.
«Странно, что членов семей участников специальной военной операции выселяют из жилья. Да какой бы статус ни носило это жилье – человек на фронте, воюет. Что за бред вообще? Это вообще безобразие», – подчеркнул Путин.
Глава государства призвал разбираться с каждой конкретной ситуацией и наказывать виновных соответствующим образом.
9 декабря депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях четыре закона, которые расширяют меры поддержки участников спецоперации и членов их семей. В частности, регионам предоставлено право устанавливать дополнительные механизмы жилищного обеспечения семей военных, погибших в период службы.
Расширены также меры жилищной поддержки для самих участников спецоперации. Бойцы, имеющие статус детей-сирот и участвовавшие в отражении вторжения на территорию России, получают преимущественное право на обеспечение жильем. Военные, воспитывающие детей-инвалидов старше 18 лет, которые решили продолжить службу по контракту после ранений и травм, смогут претендовать на жилье или субсидию вне очереди.