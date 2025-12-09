Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Госдума приняла четыре закона о поддержке участников спецоперации и их семей

Ведомости

Госдума приняла во втором и третьем чтениях четыре закона, расширяющих меры поддержки участников спецоперации и членов их семей. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.

Среди новых мер – бесплатный проезд военнослужащего и двух его близких родственников к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно. Это позволит бойцам и их семьям быстрее и без дополнительных расходов проходить необходимые обследования.

Также продлены льготы для совершеннолетних детей участников спецоперации: они сохраняются до 1 сентября после окончания школы.

Кроме того, регионам предоставлено право устанавливать дополнительные механизмы жилищного обеспечения семей военнослужащих, погибших в период службы.

Расширены и меры жилищной поддержки для самих участников спецоперации. Бойцы, имеющие статус детей-сирот и участвовавшие в отражении вторжения на территорию России, получают преимущественное право на обеспечение жильем. Кроме того, военнослужащие, воспитывающие детей-инвалидов старше 18 лет, решившие продолжить службу по контракту после ранений и травм, смогут претендовать на жилье или субсидию вне очереди.

«Начиная с 2022 г. принято 152 федеральных закона о мерах поддержки участников спецоперации и их семей», – отметил председатель ГД Вячеслав Володин.

6 декабря Володин комментировал одну из принятых сегодня инициатив о жилищной поддержке семей погибших бойцов. Он отмечал, что от региональных властей есть запрос на расширение правовых оснований для поддержки родственников военнослужащих.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её