Госдума приняла четыре закона о поддержке участников спецоперации и их семей
Госдума приняла во втором и третьем чтениях четыре закона, расширяющих меры поддержки участников спецоперации и членов их семей. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.
Среди новых мер – бесплатный проезд военнослужащего и двух его близких родственников к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно. Это позволит бойцам и их семьям быстрее и без дополнительных расходов проходить необходимые обследования.
Также продлены льготы для совершеннолетних детей участников спецоперации: они сохраняются до 1 сентября после окончания школы.
Кроме того, регионам предоставлено право устанавливать дополнительные механизмы жилищного обеспечения семей военнослужащих, погибших в период службы.
Расширены и меры жилищной поддержки для самих участников спецоперации. Бойцы, имеющие статус детей-сирот и участвовавшие в отражении вторжения на территорию России, получают преимущественное право на обеспечение жильем. Кроме того, военнослужащие, воспитывающие детей-инвалидов старше 18 лет, решившие продолжить службу по контракту после ранений и травм, смогут претендовать на жилье или субсидию вне очереди.
«Начиная с 2022 г. принято 152 федеральных закона о мерах поддержки участников спецоперации и их семей», – отметил председатель ГД Вячеслав Володин.
6 декабря Володин комментировал одну из принятых сегодня инициатив о жилищной поддержке семей погибших бойцов. Он отмечал, что от региональных властей есть запрос на расширение правовых оснований для поддержки родственников военнослужащих.