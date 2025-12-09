Госдума приняла четыре закона о поддержке участников спецоперации и их семей

Расширены и меры жилищной поддержки для самих участников спецоперации. Бойцы, имеющие статус детей-сирот и участвовавшие в отражении вторжения на территорию России, получают преимущественное право на обеспечение жильем. Кроме того, военнослужащие, воспитывающие детей-инвалидов старше 18 лет, решившие продолжить службу по контракту после ранений и травм, смогут претендовать на жилье или субсидию вне очереди.