Володин предложил расширить жилищную поддержку семей погибших бойцов
Группа депутатов Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володином внесла поправку, позволяющую регионам вводить дополнительные меры жилищной поддержки семей погибших в ходе спецоперации бойцов. Об этом сообщили в нижней палате парламента.
Поправка подготовлена к законопроекту об изменениях в статьи 15 и 15.2 закона «О статусе военнослужащих». Она предполагает, что субъекты РФ смогут самостоятельно устанавливать дополнительные меры поддержки по обеспечению жильем семей погибших военнослужащих. Предоставляться такие меры будут в порядке, который определит региональное законодательство.
Володин отметил, что от региональных властей есть запрос на расширение правовых оснований для поддержки родственников военнослужащих. Сейчас таких полномочий в сфере жилищного обеспечения у регионов нет.
«Законодательное закрепление этого положения на федеральном уровне увеличит социальную защищенность семей наших бойцов, повысит эффективность решения таких вопросов», – пояснил он. Рассмотрение законопроекта и поправок к нему запланировано на следующую неделю.
16 сентября Володин сообщал, что с 2022 г. в Госдуме было принято 139 законов, направленных на поддержку участников спецоперации и их семей. Помощь военнослужащим и их близким, подчеркивал он, остается одним из приоритетов работы парламента.