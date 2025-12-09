Путин назвал историческим фактом принадлежность Донбасса России

30 сентября 2022 г. Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России. Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.