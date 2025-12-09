Путин назвал историческим фактом принадлежность Донбасса России
Донбасс и Новороссия являются территориями России, это исторический факт. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества, передает Кремль.
«Эта территория – это важно, это наша историческая территория, абсолютно точно. Россия создавалась таким образом, что эта земля всегда была частью России», – сказал он.
Он рассказал, что во времена образования СССР Донбасс должен был стать частью РСФСР, но Владимир Ленин «перерешал» это вопрос. Так эта территория стала частью Украины.
30 сентября 2022 г. Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России. Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.