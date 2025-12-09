Газета
США исключили директора «Лаборатории Касперского» из санкционного списка

Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) исключило из санкционного списка директора по работе с корпоративным бизнесом «Лаборатории Касперского» Кирилла Астрахана. Сообщение об изменениях опубликовано на официальном сайте ведомства.

21 июня 2024 г. США ввели санкции в отношении 12 граждан России, в их число попали руководители «Лаборатории Касперского». В частности, под санкции попали входящие в команду управления «Лабораторией» Андрей Тихонов, Андрей Ефремов, Игорь Чекунов, Марина Алексеева, Даниил Борщев, Антон Иванов, Михаил Гербер, Анна Кулашова.

Министерство торговли США ввело полный запрет на приобретение любых решений «Лаборатории Касперского» американскими гражданами и юрлицами с 20 июля 2024 г. С 29 сентября американцы не могут использовать и ранее приобретенные решения.

