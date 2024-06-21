Минфин США ввел санкции против руководителей «Лаборатории Касперского»

21 июня стало известно о планируемом запрете в США новых транзакций с «Лабораторией Касперского» с 20 июля. Кроме того, с 29 сентября компания не сможет предоставлять обновления программного обеспечения существующим американским клиентам. По данным издания Wired, разведывательное сообщество США годами предупреждало о том, что Kaspersky якобы угрожает национальной безопасности.