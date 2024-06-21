Минфин США ввел санкции против руководителей «Лаборатории Касперского»
США ввели санкции в отношении 12 граждан России, в их число попали руководители «Лаборатории Касперского», следует из данных на сайте американского минфина.
В частности, под санкции попали входящие в команду управления «Лабораторией» Андрей Тихонов, Андрей Ефремов, Игорь Чекунов, Марина Алексеева, Даниил Борщев, Антон Иванов, Михаил Гербер, Анна Кулашова.
21 июня стало известно о планируемом запрете в США новых транзакций с «Лабораторией Касперского» с 20 июля. Кроме того, с 29 сентября компания не сможет предоставлять обновления программного обеспечения существующим американским клиентам. По данным издания Wired, разведывательное сообщество США годами предупреждало о том, что Kaspersky якобы угрожает национальной безопасности.
«Лаборатория Касперского» заявила о намерении принять юридические меры, чтобы сохранить работу и клиентов в США. Отмечалось, что компания предлагала американским властям провести независимую проверку продуктов, но минторговли приняло решение, «вероятно, основываясь на текущей геополитической ситуации». После введенного ограничения компания сможет продавать в США только сервисы Threat Intelligence и тренинги по информационной безопасности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал экспортные ограничения США в отношении «Лаборатории Касперского» примером нечестной конкуренции.