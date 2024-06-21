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Минфин США ввел санкции против руководителей «Лаборатории Касперского»

Ведомости

США ввели санкции в отношении 12 граждан России, в их число попали руководители «Лаборатории Касперского», следует из данных на сайте американского минфина.

В частности, под санкции попали входящие в команду управления «Лабораторией» Андрей Тихонов, Андрей Ефремов, Игорь Чекунов, Марина Алексеева, Даниил Борщев, Антон Иванов, Михаил Гербер, Анна Кулашова.

21 июня стало известно о планируемом запрете в США новых транзакций с «Лабораторией Касперского» с 20 июля. Кроме того, с 29 сентября компания не сможет предоставлять обновления программного обеспечения существующим американским клиентам. По данным издания Wired, разведывательное сообщество США годами предупреждало о том, что Kaspersky якобы угрожает национальной безопасности.

«Лаборатория Касперского» заявила о намерении принять юридические меры, чтобы сохранить работу и клиентов в США. Отмечалось, что компания предлагала американским властям провести независимую проверку продуктов, но минторговли приняло решение, «вероятно, основываясь на текущей геополитической ситуации». После введенного ограничения компания сможет продавать в США только сервисы Threat Intelligence и тренинги по информационной безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал экспортные ограничения США в отношении «Лаборатории Касперского» примером нечестной конкуренции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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