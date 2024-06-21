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США запретят транзакции с «Лабораторией Касперского» с 20 июля

Ведомости

Власти США запретят американцам новые транзакции с «Лабораторией Касперского» с 20 июля, а уже с 29 сентября компания не сможет предоставлять обновления программного обеспечения существующим клиентам. Об этом сообщает издание Wired со ссылкой на заявление администрации президента США Джо Байдена.

По данным издания, разведывательное сообщество США годами предупреждало о том, что Kaspersky якобы угрожает национальной безопасности, так как антивирусное программное обеспечение может быть использовано Россией якобы для шпионажа за компаниями.

20 июня Reuters сообщало о намерении администрации Байдена объявить о планах запретить продажу программного обеспечения «Лаборатории Касперского» в США. Собеседник агентства упомянул о «тесных связях компании с российским правительством», которые якобы представляют собой серьезный риск.

10 апреля также сообщалось о возможном запрете на использование российских продуктов «Лаборатории Касперского» в США. Отмечалось, что государственные компании уже на тот момент не могли использовать «Касперского», и потенциальный запрет коснется только частных фирм.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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