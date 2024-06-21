США запретят транзакции с «Лабораторией Касперского» с 20 июля
Власти США запретят американцам новые транзакции с «Лабораторией Касперского» с 20 июля, а уже с 29 сентября компания не сможет предоставлять обновления программного обеспечения существующим клиентам. Об этом сообщает издание Wired со ссылкой на заявление администрации президента США Джо Байдена.
По данным издания, разведывательное сообщество США годами предупреждало о том, что Kaspersky якобы угрожает национальной безопасности, так как антивирусное программное обеспечение может быть использовано Россией якобы для шпионажа за компаниями.
20 июня Reuters сообщало о намерении администрации Байдена объявить о планах запретить продажу программного обеспечения «Лаборатории Касперского» в США. Собеседник агентства упомянул о «тесных связях компании с российским правительством», которые якобы представляют собой серьезный риск.
10 апреля также сообщалось о возможном запрете на использование российских продуктов «Лаборатории Касперского» в США. Отмечалось, что государственные компании уже на тот момент не могли использовать «Касперского», и потенциальный запрет коснется только частных фирм.