В США могут запретить использование продуктов «Лаборатории Касперского»

14 марта палата представителей США одобрила законопроект, согласно которому китайской компании ByteDance, владеющей TikTok, выделяется шесть месяцев на то, чтобы продать эту платформу. В противном случае соцсеть могут запретить в США, а ее приложение будет удалено из магазинов приложений.