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В США могут запретить использование продуктов «Лаборатории Касперского»

Ведомости

В США могут запретить использование российских продуктов «Лаборатории Касперского» из соображений национальной безопасности, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По словам источников, данный шаг может быть предпринят властями уже в апреле.

Отмечается, что государственные компании уже не могут использовать «Касперского», а потенциальный запрет коснется только частных фирм.

Источники телеканала отказались уточнить полный объем окончательного постановления о запрете продуктов «Касперского», но ожидается, что оно будет касаться антивирусного программного обеспечения компании.

Согласно законодательству, «Лаборатория Касперского» может обжаловать первоначальное решение о запрете использования ее продуктов или заключить с правительством сделку, которая снизит обеспокоенность США по поводу безопасности, прежде чем будет объявлено окончательное решение американского минторговли.

14 марта палата представителей США одобрила законопроект, согласно которому китайской компании ByteDance, владеющей TikTok, выделяется шесть месяцев на то, чтобы продать эту платформу. В противном случае соцсеть могут запретить в США, а ее приложение будет удалено из магазинов приложений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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