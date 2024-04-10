В США могут запретить использование продуктов «Лаборатории Касперского»
В США могут запретить использование российских продуктов «Лаборатории Касперского» из соображений национальной безопасности, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
По словам источников, данный шаг может быть предпринят властями уже в апреле.
Отмечается, что государственные компании уже не могут использовать «Касперского», а потенциальный запрет коснется только частных фирм.
Источники телеканала отказались уточнить полный объем окончательного постановления о запрете продуктов «Касперского», но ожидается, что оно будет касаться антивирусного программного обеспечения компании.
Согласно законодательству, «Лаборатория Касперского» может обжаловать первоначальное решение о запрете использования ее продуктов или заключить с правительством сделку, которая снизит обеспокоенность США по поводу безопасности, прежде чем будет объявлено окончательное решение американского минторговли.
14 марта палата представителей США одобрила законопроект, согласно которому китайской компании ByteDance, владеющей TikTok, выделяется шесть месяцев на то, чтобы продать эту платформу. В противном случае соцсеть могут запретить в США, а ее приложение будет удалено из магазинов приложений.