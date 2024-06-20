Reuters: Байден намерен запретить продажу ПО «Лаборатории Касперского» в США

О том, что в США могут запретить использование российских продуктов «Лаборатории Касперского» из соображений национальной безопасности, сообщалось еще в апреле. Отмечалось, что государственные компании уже на тот момент не могли использовать «Касперского», а потенциальный запрет коснется только частных фирм.