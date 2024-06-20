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Reuters: Байден намерен запретить продажу ПО «Лаборатории Касперского» в США

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена намерена объявить о планах запретить продажу антивирусного программного обеспечения «Лаборатории Касперского» в США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.

По словам собеседника агентства, «тесные связи компании с российским правительством представляют собой серьезный риск», поскольку доступ к системам компьютера якобы может позволить программе «похитить конфиденциальную информацию с американских компьютеров», установить вредоносное ПО или не выпустить важные обновления.

По словам двух других людей, знакомых с этим вопросом, против компании могут быть введены торговые ограничения. Reuters уточняет, что «Касперский» заявлял, что является частной компанией, не связанной с российским правительством.

Новые ограничения на продажи программного обеспечения «Касперского», которые также запретят загрузку обновлений программного обеспечения, перепродажу и лицензирование продукта, вступают в силу 29 сентября, через 100 дней после публикации, чтобы дать предприятиям время для поиска альтернатив. Новый бизнес «Касперского» в США будет заблокирован через 30 дней после объявления ограничений.

О том, что в США могут запретить использование российских продуктов «Лаборатории Касперского» из соображений национальной безопасности, сообщалось еще в апреле. Отмечалось, что государственные компании уже на тот момент не могли использовать «Касперского», а потенциальный запрет коснется только частных фирм.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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