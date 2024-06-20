Reuters: Байден намерен запретить продажу ПО «Лаборатории Касперского» в США
Администрация президента США Джо Байдена намерена объявить о планах запретить продажу антивирусного программного обеспечения «Лаборатории Касперского» в США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.
По словам собеседника агентства, «тесные связи компании с российским правительством представляют собой серьезный риск», поскольку доступ к системам компьютера якобы может позволить программе «похитить конфиденциальную информацию с американских компьютеров», установить вредоносное ПО или не выпустить важные обновления.
По словам двух других людей, знакомых с этим вопросом, против компании могут быть введены торговые ограничения. Reuters уточняет, что «Касперский» заявлял, что является частной компанией, не связанной с российским правительством.
Новые ограничения на продажи программного обеспечения «Касперского», которые также запретят загрузку обновлений программного обеспечения, перепродажу и лицензирование продукта, вступают в силу 29 сентября, через 100 дней после публикации, чтобы дать предприятиям время для поиска альтернатив. Новый бизнес «Касперского» в США будет заблокирован через 30 дней после объявления ограничений.
О том, что в США могут запретить использование российских продуктов «Лаборатории Касперского» из соображений национальной безопасности, сообщалось еще в апреле. Отмечалось, что государственные компании уже на тот момент не могли использовать «Касперского», а потенциальный запрет коснется только частных фирм.