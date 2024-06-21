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«Лаборатория Касперского» планирует принять меры по сохранению клиентов в США

Ведомости

«Лаборатория Касперского» намерена принять юридические меры, чтобы сохранить деятельность и клиентов в США. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

В «Лаборатории Касперского» отметили, что предлагали властям США провести независимую проверку продуктов, но минторговли приняло решение, «вероятно, основываясь на текущей геополитической ситуации». После введенного ограничения компания сможет продавать в США только сервисы Threat Intelligence и тренинги по информационной безопасности.

«Компания планирует использовать доступные юридические меры, чтобы сохранить текущую деятельность и отношения с партнерами и клиентами», – подчеркивается в сообщении разработчика компьютерных систем защиты.

В «Лаборатории Касперского» уточнили, что в других странах бизнес остается стабильным.

С 20 июля власти США запретят американцам новые транзакции с «Лабораторией Касперского», с 29 сентября компания не сможет предоставлять обновления программного обеспечения существующим клиентам. Такое решение 20 июня принял Белый дом, сообщило издание Wired. Американские власти считают, что Kaspersky якобы угрожает национальной безопасности и может быть использован Россией для шпионажа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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