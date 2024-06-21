«Лаборатория Касперского» планирует принять меры по сохранению клиентов в США
«Лаборатория Касперского» намерена принять юридические меры, чтобы сохранить деятельность и клиентов в США. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС.
В «Лаборатории Касперского» отметили, что предлагали властям США провести независимую проверку продуктов, но минторговли приняло решение, «вероятно, основываясь на текущей геополитической ситуации». После введенного ограничения компания сможет продавать в США только сервисы Threat Intelligence и тренинги по информационной безопасности.
«Компания планирует использовать доступные юридические меры, чтобы сохранить текущую деятельность и отношения с партнерами и клиентами», – подчеркивается в сообщении разработчика компьютерных систем защиты.
В «Лаборатории Касперского» уточнили, что в других странах бизнес остается стабильным.
С 20 июля власти США запретят американцам новые транзакции с «Лабораторией Касперского», с 29 сентября компания не сможет предоставлять обновления программного обеспечения существующим клиентам. Такое решение 20 июня принял Белый дом, сообщило издание Wired. Американские власти считают, что Kaspersky якобы угрожает национальной безопасности и может быть использован Россией для шпионажа.