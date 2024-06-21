«Лаборатория Касперского» планирует принять меры по сохранению клиентов в США

С 20 июля власти США запретят американцам новые транзакции с «Лабораторией Касперского», с 29 сентября компания не сможет предоставлять обновления программного обеспечения существующим клиентам. Такое решение 20 июня принял Белый дом, сообщило издание Wired. Американские власти считают, что Kaspersky якобы угрожает национальной безопасности и может быть использован Россией для шпионажа.