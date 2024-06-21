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Песков назвал санкции против «Лаборатории Касперского» нечестной конкуренцией

Ведомости

Экспортные ограничения США в отношении «Лаборатория Касперского» являются примером нечестной конкуренции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заметил, что компания весьма конкурентна на соответствующем сегменте рынка на международном уровне и превосходит конкурентов по многим параметрам.

«Излюбленная техника, излюбленный прием несправедливой, нечестной конкуренции со стороны США. Они прибегают к таким приемам каждый раз», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

20 июня издание Wired со ссылкой на заявление администрации президента США Джо Байдена сообщило, что Вашингтон запретит американцам новые транзакции с «Лабораторией Касперского» с 20 июля, а уже с 29 сентября компания не сможет предоставлять обновления программного обеспечения существующим клиентам.

По информации издания, разведывательное сообщество США годами предупреждало о том, что Kaspersky якобы угрожает национальной безопасности, поскольку антивирусное программное обеспечение может быть использовано Россией якобы для шпионажа за компаниями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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