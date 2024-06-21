Песков назвал санкции против «Лаборатории Касперского» нечестной конкуренцией

20 июня издание Wired со ссылкой на заявление администрации президента США Джо Байдена сообщило, что Вашингтон запретит американцам новые транзакции с «Лабораторией Касперского» с 20 июля, а уже с 29 сентября компания не сможет предоставлять обновления программного обеспечения существующим клиентам.