Песков назвал санкции против «Лаборатории Касперского» нечестной конкуренцией
Экспортные ограничения США в отношении «Лаборатория Касперского» являются примером нечестной конкуренции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков заметил, что компания весьма конкурентна на соответствующем сегменте рынка на международном уровне и превосходит конкурентов по многим параметрам.
«Излюбленная техника, излюбленный прием несправедливой, нечестной конкуренции со стороны США. Они прибегают к таким приемам каждый раз», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
20 июня издание Wired со ссылкой на заявление администрации президента США Джо Байдена сообщило, что Вашингтон запретит американцам новые транзакции с «Лабораторией Касперского» с 20 июля, а уже с 29 сентября компания не сможет предоставлять обновления программного обеспечения существующим клиентам.
По информации издания, разведывательное сообщество США годами предупреждало о том, что Kaspersky якобы угрожает национальной безопасности, поскольку антивирусное программное обеспечение может быть использовано Россией якобы для шпионажа за компаниями.