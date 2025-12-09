Собянин сообщил о четвертом сбитом над Москвой беспилотнике

В ночь на 9 декабря средства ПВО уничтожили 121 украинский беспилотник. Больше всего (49) – в Белгородской области. В Крыму – 22, в Рязанской области – 10, в Воронежской – 9. Над Каспийским морем – 8, в Ростовской области и Калмыкии – по 5, в Нижегородской – 4, в Липецкой – 3, в Курской и Краснодарском крае – по 2, в Брянской и Тульской областях – по 1.