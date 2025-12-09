Силы ПВО уничтожили еще один летевший на Москву беспилотник

В ночь на 9 декабря дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский БПЛА. Наибольшее число сбитых беспилотников – 49 единиц – пришлось на Белгородскую область. В Крыму российские военные ликвидировали 22 БПЛА, в Рязанской области – 10. В Воронежской области было нейтрализовано девять беспилотников. Восемь воздушных целей силы ПВО поразили над Каспийским морем, по пять – в Ростовской области и в Калмыкии. Четыре беспилотника были уничтожены в Нижегородской области, три – в Липецкой, по два – в Курском регионе и в Краснодарском крае. По одному БПЛА было сбито в Брянской и Тульской областях.