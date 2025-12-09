Силы ПВО уничтожили еще один летевший на Москву беспилотник
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один украинский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В 16:49 мск он сообщал об уничтожении двух беспилотников, летевших на Москву.
В ночь на 9 декабря дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский БПЛА. Наибольшее число сбитых беспилотников – 49 единиц – пришлось на Белгородскую область. В Крыму российские военные ликвидировали 22 БПЛА, в Рязанской области – 10. В Воронежской области было нейтрализовано девять беспилотников. Восемь воздушных целей силы ПВО поразили над Каспийским морем, по пять – в Ростовской области и в Калмыкии. Четыре беспилотника были уничтожены в Нижегородской области, три – в Липецкой, по два – в Курском регионе и в Краснодарском крае. По одному БПЛА было сбито в Брянской и Тульской областях.
9 декабря Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Магаса, Тамбова («Донское»), Калуги («Грабцево»), Чебоксар, Казани, Нижнего Новгорода («Стригино») и Нальчика.