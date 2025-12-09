Суд в Испании отложил расследование смерти пилота Кузьминова
Суд в Испании приостановил расследование по факту смерти российского пилота Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет на Украину в 2023 г. Это следует из сообщения судебной инстанции Валенсийского сообщества, передает ТАСС.
Решение принято в связи с отчетом гражданской гвардии Испании о том, что не удалось установить «материального или интеллектуального исполнителя». Таким образом, следствию не удалось возбудить дело против конкретного лица.
Кузьминов был убит 19 февраля 2024 г. в Испании. The New York Times со ссылкой на источники в гражданской гвардии Испании писала, что на месте убийства Кузьминова остались гильзы от 9-мм патронов для пистолета Макарова.
Об угоне вертолета Ми-8 в сентябре 2023 г. заявили в главном управлении разведки министерства обороны Украины. Вертолет перегнали 9 августа 2023 г. в Харьковскую область с аэродрома в Курске, утверждали в ведомстве. Вместе с российским пилотом Кузьминовым летели двое членов экипажа, которые, по утверждению украинской разведки, были убиты из-за оказанного сопротивления.