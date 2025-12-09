Газета
Суд в Испании отложил расследование смерти пилота Кузьминова

Суд в Испании приостановил расследование по факту смерти российского пилота Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет на Украину в 2023 г. Это следует из сообщения судебной инстанции Валенсийского сообщества, передает ТАСС.

Решение принято в связи с отчетом гражданской гвардии Испании о том, что не удалось установить «материального или интеллектуального исполнителя». Таким образом, следствию не удалось возбудить дело против конкретного лица.

Кузьминов был убит 19 февраля 2024 г. в Испании. The New York Times со ссылкой на источники в гражданской гвардии Испании писала, что на месте убийства Кузьминова остались гильзы от 9-мм патронов для пистолета Макарова. 

Об угоне вертолета Ми-8 в сентябре 2023 г. заявили в главном управлении разведки министерства обороны Украины. Вертолет перегнали 9 августа 2023 г. в Харьковскую область с аэродрома в Курске, утверждали в ведомстве. Вместе с российским пилотом Кузьминовым летели двое членов экипажа, которые, по утверждению украинской разведки, были убиты из-за оказанного сопротивления.

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин говорил, что Кузьминов стал моральным трупом, когда запланировал свое преступление. Начальник ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Кузьминова сгубила «жажда славы».

