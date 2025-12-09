Суд в Испании отложил расследование смерти пилота Кузьминова

Об угоне вертолета Ми-8 в сентябре 2023 г. заявили в главном управлении разведки министерства обороны Украины. Вертолет перегнали 9 августа 2023 г. в Харьковскую область с аэродрома в Курске, утверждали в ведомстве. Вместе с российским пилотом Кузьминовым летели двое членов экипажа, которые, по утверждению украинской разведки, были убиты из-за оказанного сопротивления.