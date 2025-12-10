Трамп прошел третий когнитивный тест

По словам Трампа, он сообщил о результатах теста в связи с публикацией в The New York Times (NYT). Газета, по его словам, опубликовала неточные сведения о его якобы более ограниченном, чем во время первого срока, публичном графике. Газета также указала на случаи, когда Трамп надолго закрывал глаза во время совещаний. По мнению президента США, со стороны NYT и других СМИ, «постоянно публикующих фальшивые репортажи с целью клеветы и унижения, это подстрекательство к мятежу, возможно, даже государственная измена».