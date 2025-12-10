Трамп прошел третий когнитивный тест
Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошел третий когнитивный тест. Его слова приводит Bloomberg.
По словам Трампа, кроме серии «долгих, тщательных и очень скучных медицинских обследований» он «трижды, последний раз совсем недавно», проходил когнитивное обследование.
«Я блестяще сдал все три экзамена перед большим количеством врачей и экспертов, большинство из которых я не знаю, – заявил Трамп.
Глава Белого дома отметил, что, как ему говорили, мало кто смог «блестяще» сдать этот тест, «поэтому многие другие президенты решили вообще его не сдавать».
По словам Трампа, он сообщил о результатах теста в связи с публикацией в The New York Times (NYT). Газета, по его словам, опубликовала неточные сведения о его якобы более ограниченном, чем во время первого срока, публичном графике. Газета также указала на случаи, когда Трамп надолго закрывал глаза во время совещаний. По мнению президента США, со стороны NYT и других СМИ, «постоянно публикующих фальшивые репортажи с целью клеветы и унижения, это подстрекательство к мятежу, возможно, даже государственная измена».
В ноябре Трамп предлагал провести тест на IQ для экс-президента Джо Байдена и его вице-президента Камалы Харрис. Он публично интересовался, кто из них показал бы лучший результат.