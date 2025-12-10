Газета
Политика

Силы ПВО сбили 20 украинских беспилотников над российскими регионами

Ведомости

За ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Больше всего БПЛА – 16 единиц – были ликвидированы в Брянской области. Два сбитых беспилотника пришлись на территорию Калужской области и по одному – на Белгородскую область и Московский регион.

Ранним утром 10 декабря Росавиация ограничила работу аэропорта в Калуге («Грабцево»). В агентстве подчеркнули, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при налете БПЛА на регион обошлось без пострадавших и разрушений.

