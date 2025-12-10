Газета
Главная / Политика /

Трамп намерен связаться с лидерами Таиланда и Камбоджи на фоне конфликта

Ведомости

Президент США Дональд Трамп планирует связаться с лидерами Таиланда и Камбоджи после возобновления боевых действий на границе между странами. Слова американского лидера приводит Bloomberg.

«Завтра мне нужно будет позвонить в обе страны. <…> Кто еще мог бы сказать: я собираюсь позвонить и остановить войну между двумя очень могущественными странами», – сказал Трамп на мероприятии в Пенсильвании вечером 9 декабря.

Пограничные бои между Таиландом и Камбоджей возобновились днем 7 декабря. Стороны применяют артиллерию и авиацию, идет эвакуация местных жителей. Государства обвиняют друг друга в провокации.

8 декабря официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун заявил, что страна продолжит военные операции в приграничных районах до тех пор, пока считает актуальной угрозу суверенитету и территориальной целостности государства.

