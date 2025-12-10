Силы ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника
Системы противовоздушной обороны уничтожили три украинских дрона, которые летели в направлении Москвы. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Публикация о первом сбитом БПЛА появилась в 8:02. О ликвидации следующей воздушной цели Собянин написал в 8:16. Третий беспилотник был нейтрализован в 8:27. По словам мэра, на местах падения обломков работают спецслужбы.
В ночь на 10 декабря в России было перехвачено и уничтожено 20 беспилотников ВСУ. Из них 16 единиц военные ликвидировали в Брянской области. Еще два дрона пришлись на территорию Калужской области и по одному – на Белгородскую область и Московский регион.