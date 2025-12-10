Силы ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника

В ночь на 10 декабря в России было перехвачено и уничтожено 20 беспилотников ВСУ. Из них 16 единиц военные ликвидировали в Брянской области. Еще два дрона пришлись на территорию Калужской области и по одному – на Белгородскую область и Московский регион.