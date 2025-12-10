Американский конгрессмен внес законопроект о выходе страны из НАТО
Американский конгрессмен-республиканец Томас Масси опубликовал законопроект, посвященных выходу США из НАТО, говорится в заявлении политика на его официальном сайте.
«НАТО – это пережиток холодной войны. Мы должны выйти из НАТО и использовать эти деньги для защиты нашей собственной страны, а не социалистических стран», – передаются в публикации слова законодателя.
Масси также подчеркнул, что объединение стран было необходимо для противостояния Советскому Союзу, но он распался свыше 30 лет назад. По словам депутата, налогоплательщики США уже заплатили триллионы долларов за участие страны в альянсе. Конгрессмен считает, что присутствие страны в блоке и сейчас продолжает создавать риски вовлечения США в иностранные конфликты.
Документ предполагает, что президент США официально должен уведомить НАТО о выходе страны из альянса Кроме того, Масси в законопроекте отметил, что члены НАТО в Европе имеют достаточный экономический и военный потенциал для обеспечения собственной обороны.
В ноябре бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что во время президентства Дональда Трампа опасался распада Североатлантического альянса. По словам Столтенберга, на саммите НАТО в 2018 г. Трамп «фактически заявил, что рассматривает возможность выхода США из альянса», что вызвало у него опасения стать генсеком, при котором НАТО прекратит существование.