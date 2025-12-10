Маск: DOGE был «лишь немного успешным»
Департамент эффективности правительства (DOGE) при президенте США Дональде Трампе был «лишь немного успешным». Об этом заявил бывший руководитель ведомства, гендиректор Tesla Илон Маск, его слова передает Reuters.
«Думаю, вместо того чтобы заниматься DOGE, я бы в основном работал над своими компаниями. И они бы не сжигали машины», – сказал Маск в подкасте с бывшей сотрудницей администрации Трампа Кэти Миллер.
По его словам, департамент добился небольшого, определенного успеха. В частности, было прекращено финансирование многих проектов, «которые на самом деле не имели смысла и были совершенно бесполезными». На вопрос о том, может ли Маск снова возглавить DOGE, предприниматель ответил отрицательно.
24 ноября глава управления кадровой службы правительства США Скотт Купор сообщал, что DOGE был расформирован на восемь месяцев раньше, чем закончился его срок полномочий.
DOGE был создан после вступления Трампа в должность президента США в январе 2025 г. Сотрудники госструктуры занимались оптимизацией работы федеральных органов, в том числе давали рекомендации по сокращениям работников. Госслужащие жаловались, что DOGE превышает полномочия и получает доступ к конфиденциальной информации.