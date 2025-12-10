Газета
Главная / Политика /

Польша хочет поставить Украине МиГ-29 в обмен на технологии по ракетам и дронам

Ведомости

Польша выразила готовность передать Украине списанные с вооружения истребители МиГ-29, обменяв их на технологии Киева по созданию ракет и дронов, сообщил генеральный штаб польской армии в соцсети X.

«Продолжаются переговоры с украинской стороной на тему передачи самолетов МиГ-29. <...> Одновременно в связи с передачей самолетов проводятся переговоры о предоставлении Польше выбранных ракетных технологий и технологии создания дронов», – говорится в публикации.

Как подчеркнули представители генштаба, МиГ-29 в Польше уже выработали свой ресурс, поэтому их модернизация в дальнейшем бесперспективна. Вместо этих истребителей ВВС республики будут использовать самолеты F-16 и FA-50.

В июне глава МИД Польши Радослав Сикорский говорил, что страна готова постепенно передавать Киеву снимаемые с вооружения истребители МиГ-29. Он отметил, что таким образом Варшава внесет свой вклад в военную помощь Украине. При этом Сикорский не уточнил, когда именно Польша будет готова это сделать и удалось ли получить замену советским самолетам у НАТО.

