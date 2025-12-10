Польша хочет поставить Украине МиГ-29 в обмен на технологии по ракетам и дронам

В июне глава МИД Польши Радослав Сикорский говорил, что страна готова постепенно передавать Киеву снимаемые с вооружения истребители МиГ-29. Он отметил, что таким образом Варшава внесет свой вклад в военную помощь Украине. При этом Сикорский не уточнил, когда именно Польша будет готова это сделать и удалось ли получить замену советским самолетам у НАТО.