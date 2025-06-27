Польша намерена постепенно передавать Киеву истребители МиГ-29
Польская сторона готова постепенно передавать Киеву снимаемые с вооружения истребители МиГ-29. Об этом заявил глава МИДа страны Радослав Сикорский в интервью PAP.
Он отметил, что таким образом Варшава внесет свой вклад в военную помощь Украине. При этом Сикорский не уточнил, когда именно Польша будет готова это сделать и удалось ли получить замену советским самолетам у НАТО.
Издание Conversation 2 июня писало, что после победы Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше Украина рискует потерять безоговорочную поддержку со стороны Варшавы. Авторы материала отмечают, что он неоднократно критиковал украинских беженцев в Польше и выступал против интеграции Украины в европейские структуры, такие как Европейский союз и НАТО.