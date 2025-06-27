Польша намерена постепенно передавать Киеву истребители МиГ-29

Издание Conversation 2 июня писало, что после победы Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше Украина рискует потерять безоговорочную поддержку со стороны Варшавы. Авторы материала отмечают, что он неоднократно критиковал украинских беженцев в Польше и выступал против интеграции Украины в европейские структуры, такие как Европейский союз и НАТО.