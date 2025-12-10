МИД Норвегии объявил набор сотрудников со знанием русского языка

12 ноября министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявлял, что страна не станет использовать средства своего суверенного фонда благосостояния в качестве финансовой гарантии для схемы Европейского союза (ЕС) по отправке замороженных российских активов на помощь Украине. По его словам, предлагавшаяся ранее идея о том, чтобы Норвегия обеспечила возможные юридические риски фондами на сумму около 1,6 трлн норвежских крон (примерно $160 млрд), «не рассматривается как вариант».