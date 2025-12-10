МИД Норвегии объявил набор сотрудников со знанием русского языка
Министерство иностранных дел (МИД) Норвегии объявило о необходимости расширения штата сотрудников, владеющих русским языком и разбирающихся в российских реалиях. Заинтересованные кандидаты с опытом приглашаются на онлайн-встречу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на норвежское ведомство.
МИД страны поясняет, что для эффективного отстаивания интересов Норвегии внешнеполитической службой, ей нужны специалисты, владеющие русским языком и понимающие российское общество, культуру и историю. Также важны компетенции и знания о других государствах Восточной Европы.
Ведомство организует онлайн-встречу для кандидатов 16 декабря с участием своих сотрудников из Осло, Москвы, Киева и Вашингтона. В ходе мероприятия кандидатам расскажут, как знание России и русского языка может быть применено на интересных и значимых должностях в норвежской внешнеполитической службе.
Отдельно отмечается, что для потенциальных соискателей, обладающих знаниями о других регионах, кроме России и Восточной Европы, будет проведена дополнительная встреча в другой день.
12 ноября министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявлял, что страна не станет использовать средства своего суверенного фонда благосостояния в качестве финансовой гарантии для схемы Европейского союза (ЕС) по отправке замороженных российских активов на помощь Украине. По его словам, предлагавшаяся ранее идея о том, чтобы Норвегия обеспечила возможные юридические риски фондами на сумму около 1,6 трлн норвежских крон (примерно $160 млрд), «не рассматривается как вариант».