Норвегия не даст гарантии фонда благосостояния по российским активам

Норвегия не даст гарантии фонда благосостояния по российским активамЭто связано с тем, что Осло может ежегодно тратить лишь 3% ожидаемой доходности фонда
Норвегия не будет использовать средства своего суверенного фонда благосостояния в качестве финансовой гарантии для схемы Европейского союза (ЕС) по отправке замороженных российских активов на помощь Украине. Об этом заявил министр финансов страны Йенс Столтенберг. Его слова передает Yahoo.
По словам министра, предлагавшаяся ранее идея о том, чтобы Норвегия обеспечила возможные юридические риски фондами на сумму около 1,6 трлн норвежских крон (примерно $160 млрд), «не рассматривается как вариант».
Министры финансов ЕС 13 ноября обсудят возможные механизмы выделения 130–140 млрд евро ($152–163 млрд) для Украины, в том числе за счет использования доходов от замороженных российских активов. Однако план остается спорным: Бельгия, где располагается депозитарий Euroclear, владеющий большей частью этих активов, опасается возможных судебных последствий.
Ранее часть норвежских парламентариев предложила использовать крупнейший в мире суверенный фонд благосостояния Норвегии – с активами свыше $2 трлн – для покрытия рисков, если Евросоюз решит использовать российские активы.
Однако правительство отвергло идею, напомнив, что фонд создан для долгосрочных инвестиций и не может служить инструментом международных финансовых гарантий. По действующему правилу правительство Норвегии может ежегодно тратить лишь 3% ожидаемой доходности фонда, чтобы не нарушать его устойчивость.
8 ноября стало известно, что Бельгия продолжает противостоять давлению Европейской комиссии (ЕК), которая стремится получить согласие Брюсселя на использование замороженных в депозитарии Euroclear российских активов.
23 октября бельгийский премьер выступил против предложения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о мобилизации активов Банка России. Он пояснил, что правительство Бельгии не получило достаточных гарантий для защиты страны от потенциальных финансовых и правовых рисков в случае размораживания российских средств. Комиссия тогда заявила, что риски преувеличены, а предложение не является конфискацией, напоминает агентство. В ходе новых переговоров, как указывало Belga, ЕК хотела «максимально развеять» опасения Бельгии по поводу рисков, чтобы подготовить почву для одобрения конкретного предложения Еврокомиссии в конце декабря.