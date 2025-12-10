Газета
Политика

Системы ПВО ликвидировали 12 украинских беспилотников за два часа

Ведомости

Силы ПВО уничтожили 12 дронов ВСУ над российскими регионами в период с 7:00 до 9:00 мск, сообщило Минобороны РФ.

По пять воздушных целей военные перехватили и нейтрализовали в небе над Брянской областью и над Московским регионом. Еще два БПЛА было сбито над территорией Калужской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о четырех уничтоженных беспилотниках, которые летели на Москву. Обо всех атаках он рассказал в период с 8:02 до 08:49. По словам мэра, на местах падения обломков работают спецслужбы.

В ночь на 10 декабря в России было сбито 20 беспилотников ВСУ. Из них 16 единиц военные ликвидировали в Брянской области. Атаки также пришлись на территории Калужской, Белгородской и Московской областей.

