Системы ПВО ликвидировали 12 украинских беспилотников за два часа
Силы ПВО уничтожили 12 дронов ВСУ над российскими регионами в период с 7:00 до 9:00 мск, сообщило Минобороны РФ.
По пять воздушных целей военные перехватили и нейтрализовали в небе над Брянской областью и над Московским регионом. Еще два БПЛА было сбито над территорией Калужской области.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о четырех уничтоженных беспилотниках, которые летели на Москву. Обо всех атаках он рассказал в период с 8:02 до 08:49. По словам мэра, на местах падения обломков работают спецслужбы.
В ночь на 10 декабря в России было сбито 20 беспилотников ВСУ. Из них 16 единиц военные ликвидировали в Брянской области. Атаки также пришлись на территории Калужской, Белгородской и Московской областей.