Сальдо: Зеленский ездит по Европе в поисках гарантий личной безопасности
Основной целью поездок президента Украины Владимира Зеленского по странам Западной Европы является поиск гарантий личной безопасности на случай ухода с поста главы республики. Такое мнение высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с «РИА Новости».
Как считает глава региона, Зеленский осознает, что стал «отыгранной фигурой» для своих западных кураторов.
В последние дни Зеленский посетил Великобританию, Бельгию и Италию.
8 декабря президент США Дональд Трамп в интервью Politico сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка, шоуменом Финеасом Тейлором Барнумом. «Знаете, он отличный продавец. <...> Он заставил мошенника [бывшего президента США] Джо Байдена дать ему $350 млрд. И посмотрите, что это ему дало. Около 25% его страны пропало», - сказал глава Белого дома.