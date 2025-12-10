Сальдо: Зеленский ездит по Европе в поисках гарантий личной безопасности

8 декабря президент США Дональд Трамп в интервью Politico сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка, шоуменом Финеасом Тейлором Барнумом. «Знаете, он отличный продавец. <...> Он заставил мошенника [бывшего президента США] Джо Байдена дать ему $350 млрд. И посмотрите, что это ему дало. Около 25% его страны пропало», - сказал глава Белого дома.