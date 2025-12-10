Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Сальдо: Зеленский ездит по Европе в поисках гарантий личной безопасности

Ведомости

Основной целью поездок президента Украины Владимира Зеленского по странам Западной Европы является поиск гарантий личной безопасности на случай ухода с поста главы республики. Такое мнение высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с «РИА Новости».

Как считает глава региона, Зеленский осознает, что стал «отыгранной фигурой» для своих западных кураторов.

В последние дни Зеленский посетил Великобританию, Бельгию и Италию.

8 декабря президент США Дональд Трамп в интервью Politico сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка, шоуменом Финеасом Тейлором Барнумом. «Знаете, он отличный продавец. <...> Он заставил мошенника [бывшего президента США] Джо Байдена дать ему $350 млрд. И посмотрите, что это ему дало. Около 25% его страны пропало», - сказал глава Белого дома.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте