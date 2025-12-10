Лавров: в плане Уиткоффа по Украине говорится об обеспечении прав нацменьшинств

В предложениях, которые спецпосланник президента США Стив Уиткофф привез в Россию, говорится о необходимости обеспечить на Украине права нацменьшинств и религиозные свободы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.