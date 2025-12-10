Лавров: в плане Уиткоффа по Украине говорится об обеспечении прав нацменьшинств
В предложениях, которые спецпосланник президента США Стив Уиткофф привез в Россию, говорится о необходимости обеспечить на Украине права нацменьшинств и религиозные свободы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.
«В тех предложениях, которые Стив Уиткофф привозил, которые обсуждались подробно с президентом РФ, специально сказано о необходимости обеспечить на Украине права национальных меньшинств и религиозные свободы в соответствии с международными обязательствами», – сказал Лавров.
21 ноября представитель Украины в ООН Христина Гайовишин на Совете Безопасности ООН заявила, что Киев выразил несогласие с рядом пунктов плана США и России по мирному урегулированию конфликта. В частности, Гайовишин выразила протест против требования России сделать русский язык официальным языком на Украине.