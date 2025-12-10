Лавров: изначально доллар задумывался как «всеобщее благо»
Доллар изначально должен был служить всеобщим благом для обеспечения эффективной работы мировой экономики, а не использоваться как средство давления на несогласных. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. Трансляция заседания идет на сайте верхней палаты.
Лавров напомнил, что еще 20–30 лет назад представители Вашингтона заявляли: доллар принадлежит не только США, он является общемировым благом. По его словам, именно эта валюта должна была обеспечивать стабильность и повышать эффективность функционирования глобальной экономической системы.
Министр также отметил, что нынешний президент США Дональд Трамп в период предвыборной кампании резко критиковал действия 46-го президента США Джо Байдена и его администрации, обвиняя их в использовании доллара как инструмента санкционного давления, наказания непослушных и достижения политических или идеологических целей.
9 декабря эксперты, опрошенные «Ведомостями», прогнозировали, что в ближайшие шесть месяцев доллар продолжит ослабевать по отношению к основным мировым валютам. По их оценке, этому могут способствовать дальнейшее снижение ставок Федеральной резервной системы на фоне замедления экономического роста в США, давление со стороны Белого дома на регулятора, а также ожидаемое смягчение политики по обеспечению ликвидности.