Лавров: изначально доллар задумывался как «всеобщее благо»

9 декабря эксперты, опрошенные «Ведомостями», прогнозировали, что в ближайшие шесть месяцев доллар продолжит ослабевать по отношению к основным мировым валютам. По их оценке, этому могут способствовать дальнейшее снижение ставок Федеральной резервной системы на фоне замедления экономического роста в США, давление со стороны Белого дома на регулятора, а также ожидаемое смягчение политики по обеспечению ликвидности.