WSJ: сделка по Украине может подразумевать наличие у Киева вспомогательных сил

Издание отмечает, что «ходят разговоры» об увеличении первоначального предложения США с 600 000 военнослужащих до 800 000, что примерно соответствует численности украинской армии после конфликта. Но Киев «отказывается от любого формального конституционного ограничения», По словам официальных лиц, какой бы ни была номинальная численность вооруженных сил Украины, «могут быть и дополнительные подразделения, такие как национальная гвардия или другие вспомогательные силы».