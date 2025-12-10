WSJ: сделка по Украине может подразумевать наличие у Киева вспомогательных сил
Соглашение по урегулированию украинского конфликта может предполагать наличие у Киева дополнительных военных сил. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что «ходят разговоры» об увеличении первоначального предложения США с 600 000 военнослужащих до 800 000, что примерно соответствует численности украинской армии после конфликта. Но Киев «отказывается от любого формального конституционного ограничения», По словам официальных лиц, какой бы ни была номинальная численность вооруженных сил Украины, «могут быть и дополнительные подразделения, такие как национальная гвардия или другие вспомогательные силы».
Белый дом представил проект мирного плана из 28 пунктов в конце ноября. Текст документа предусматривал в том числе передачу определенных территорий России, гарантии безопасности для Украины, снятие санкций с Москвы. Позже Трамп сообщил, что план был сокращен до 22 пунктов. Киев заявлял, что вопрос передачи России территорий является самым сложным. Другой сложностью украинская сторона считает гарантии безопасности и сокращение численности ВСУ.
9 декабря Financial Times со ссылкой на источники писала, что американский лидер ожидает достижения договоренностей по российско-украинскому конфликту к Рождеству.