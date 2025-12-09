FT: Трамп рассчитывает на достижение сделки по Украине к Рождеству
Президент США Дональд Трамп ожидает достижения договоренностей по российско-украинскому конфликту к Рождеству. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Сроки установили и для украинского лидера Владимира Зеленского. Согласно материалу, представители Трампа дали ему «несколько дней, чтобы ответить на предложенную мирную сделку».
В конце ноября Белый дом представил проект мирного плана из 28 пунктов. Текст документа предусматривал в том числе передачу определенных территорий России, гарантии безопасности для Украины, снятие санкций с Москвы. Позже Трамп сообщил, что план был сокращен до 22 пунктов.
Украинская сторона заявляла, что вопрос передачи России территорий является самым сложным для Киева. Другой сложностью являются гарантии безопасности и сокращение численности ВСУ. Вместе с тем Трамп говорил, что достижение мира на Украине «очень близко».