FT: Трамп рассчитывает на достижение сделки по Украине к Рождеству

В конце ноября Белый дом представил проект мирного плана из 28 пунктов. Текст документа предусматривал в том числе передачу определенных территорий России, гарантии безопасности для Украины, снятие санкций с Москвы. Позже Трамп сообщил, что план был сокращен до 22 пунктов.