Песков отметили снижение числа вопросов о помощи участникам спецоперации

По его словам, разовые сложности все же возникают, но, в целом, тема социального обеспечения участников спецоперации больше не входит в число наиболее частых обращений. Песков подчеркнул, что это свидетельствует о сформированной и работающей системе поддержки. Отдельные персональные недочеты планируется устранять во время прямой линии, добавил он.