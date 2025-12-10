Песков отметили снижение числа вопросов о помощи участникам спецоперации
Среди вопросов, поступающих на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, стало значительно меньше обращений, касающихся проблем ветеранов спецоперации. Это связано с уже сформированной системой поддержки, которая продолжает развиваться. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Очень примечательная ситуация. Вот мы сейчас анализируем весь массив – и гораздо меньше обращений», – подметил пресс-секретарь президента РФ.
По его словам, разовые сложности все же возникают, но, в целом, тема социального обеспечения участников спецоперации больше не входит в число наиболее частых обращений. Песков подчеркнул, что это свидетельствует о сформированной и работающей системе поддержки. Отдельные персональные недочеты планируется устранять во время прямой линии, добавил он.
9 декабря в Государственной думе сообщили о принятии во втором и третьем чтениях четырех законов, направленных на расширение мер поддержки участников спецоперации и их семей. Военнослужащим обеспечат бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно вместе с двумя ближайшими родственниками. Будут продлены льготы для совершеннолетних детей участников спецоперации – теперь они сохраняются до 1 сентября после окончания школы.
Региональным властям будет предоставлено право вводить дополнительные механизмы жилищного обеспечения семей военнослужащих, погибших при исполнении долга. Также расширены жилищные гарантии для самих участников спецоперации: преимущественное обеспечение жильем предусмотрено для военнослужащих со статусом детей-сирот, участвовавших в отражении вторжения на территорию России. Кроме того, военнослужащим, которые воспитывают детей-инвалидов старше 18 лет и продолжают службу после полученных ранений или травм, дадут право получить жилье или субсидию вне очереди.