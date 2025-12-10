Газета
Главная / Политика /

Путин: отношения РФ и Индонезии в военно-технической сфере очень надежные

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин назвал надежными отношения Москвы и Джакарты в военно-технической сфере. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто в Москве.

«У нас традиционно очень надежные отношения в сфере военно-технического взаимодействия. Индонезия – наш традиционный партнер в этой сфере», – сказал президент.

По его словам, контакты между военными ведомствами развиваются и находятся на уровне «хорошего профессионального взаимодействия». В том числе в военных вузах России проходят подготовку индонезийские специалисты. Он добавил, что Москва готова расширять это взаимодействие.

В ноябре 2024 г. военно-морские силы России и Индонезии провели первые совместные учения «Орруда» в индонезийском городе Сурабая. Посол России в Индонезии Сергей Толченов тогда говорил, что Индонезия не единственная страна, с которой Россия проводит такие учения. В будущем они могут проходить «с определенной периодичностью», к примеру, раз в два года.

