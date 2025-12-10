Путин: отношения РФ и Индонезии в военно-технической сфере очень надежные

В ноябре 2024 г. военно-морские силы России и Индонезии провели первые совместные учения «Орруда» в индонезийском городе Сурабая. Посол России в Индонезии Сергей Толченов тогда говорил, что Индонезия не единственная страна, с которой Россия проводит такие учения. В будущем они могут проходить «с определенной периодичностью», к примеру, раз в два года.