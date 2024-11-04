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ВМС РФ и Индонезии начали первые совместные учения «Орруда-2024»

Ведомости

Военно-морские силы России и Индонезии начали проведение первых совместных учений «Орруда-2024» в индонезийском городе Сурабая, пишут «РИА Новости».

В церемонии приняли участие командование ВМС Индонезии и командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Алексей Сысуев.

«Военное сотрудничество является естественной частью наших межгосударственных связей. Особенно я рад отметить, что у нас очень глубокие и искренние отношения между военно-морскими силами Индонезии и России. А морские учения, которые будут организованы в эти дни в Сурабае и Яванском море, станут хорошим подтверждением контактов и крепкой дружбы между нашими народами», – отметил посол России в Индонезии Сергей Толченов на церемонии открытия учений.

Совместные учения «Орруда-2024» будут состоять из базового (портового) и морского этапов и пройдут с 4 по 8 ноября.

Толченов говорил о том, что Индонезия не единственная страна, с которой Россия проводит такие учения. В будущем они могут проходить «с определенной периодичностью», к примеру, раз в два года, отметил посол. Подчеркивается, что дружеские отношения России и Индонезии не направлены против кого-то.

31 июля президент Индонезии Прабово Субианто встретился с российским лидером Владимиром Путиным в ходе рабочего визита в Москву. Путин назвал Субианто другом России и подчеркнул, что страны на протяжении десятилетий связывают давние дружеские отношения. Глава государства также отметил успешное развитие торгово-экономических связей стран.

С 10 по 16 сентября ВМФ России провел стратегические командно-штабные учения «Океан-2024» совместно с Китаем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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