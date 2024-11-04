ВМС РФ и Индонезии начали первые совместные учения «Орруда-2024»

«Военное сотрудничество является естественной частью наших межгосударственных связей. Особенно я рад отметить, что у нас очень глубокие и искренние отношения между военно-морскими силами Индонезии и России. А морские учения, которые будут организованы в эти дни в Сурабае и Яванском море, станут хорошим подтверждением контактов и крепкой дружбы между нашими народами», – отметил посол России в Индонезии Сергей Толченов на церемонии открытия учений.