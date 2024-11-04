ВМС РФ и Индонезии начали первые совместные учения «Орруда-2024»
Военно-морские силы России и Индонезии начали проведение первых совместных учений «Орруда-2024» в индонезийском городе Сурабая, пишут «РИА Новости».
В церемонии приняли участие командование ВМС Индонезии и командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Алексей Сысуев.
«Военное сотрудничество является естественной частью наших межгосударственных связей. Особенно я рад отметить, что у нас очень глубокие и искренние отношения между военно-морскими силами Индонезии и России. А морские учения, которые будут организованы в эти дни в Сурабае и Яванском море, станут хорошим подтверждением контактов и крепкой дружбы между нашими народами», – отметил посол России в Индонезии Сергей Толченов на церемонии открытия учений.
Совместные учения «Орруда-2024» будут состоять из базового (портового) и морского этапов и пройдут с 4 по 8 ноября.
Толченов говорил о том, что Индонезия не единственная страна, с которой Россия проводит такие учения. В будущем они могут проходить «с определенной периодичностью», к примеру, раз в два года, отметил посол. Подчеркивается, что дружеские отношения России и Индонезии не направлены против кого-то.
31 июля президент Индонезии Прабово Субианто встретился с российским лидером Владимиром Путиным в ходе рабочего визита в Москву. Путин назвал Субианто другом России и подчеркнул, что страны на протяжении десятилетий связывают давние дружеские отношения. Глава государства также отметил успешное развитие торгово-экономических связей стран.
С 10 по 16 сентября ВМФ России провел стратегические командно-штабные учения «Океан-2024» совместно с Китаем.