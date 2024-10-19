Россия и Индонезия проведут военно-морские учения в ноябре

Он добавил, что Индонезия не единственная страна, с которой Россия проводит такие учения. В будущем они могут проходить «с определенной периодичностью», к примеру, раз в два года, отметил посол. Подчеркивается, что дружеские отношения России и Индонезии не направлены против кого-то.