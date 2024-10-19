Россия и Индонезия проведут военно-морские учения в ноябре
Россия и Индонезия проведут первые крупномасштабные военно-морские учения в ноябре. Об этом сообщил ТАСС посол РФ в стране Сергей Толченов.
В ноябре в порт Сурабая совершат заход три корвета Тихоокеанского флота. Такие визиты российских кораблей бывают практически каждый год, уточнил дипломат. По его словам, в ноябре в привязке к этому заходу пройдут первые крупные учения России и Индонезии под названием «Орруда».
«Это такой акроним, придуманный из слов "орел" и "гаруда"– два символа наших государств. Орел на российском гербе, а гаруда – на индонезийском. Их увидят все – наши друзья и наши недруги», – подчеркнул Толченов.
Он добавил, что Индонезия не единственная страна, с которой Россия проводит такие учения. В будущем они могут проходить «с определенной периодичностью», к примеру, раз в два года, отметил посол. Подчеркивается, что дружеские отношения России и Индонезии не направлены против кого-то.
31 июля президент Индонезии Прабово Субианто встретился с российским лидером Владимиром Путиным в ходе рабочего визита в Москву. Путин назвал Субианто другом России и подчеркнул, что страны на протяжении десятилетий связывают давние дружеские отношения. Глава государства также отметил успешное развитие торгово-экономических связей стран.