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Россия и Индонезия проведут военно-морские учения в ноябре

Ведомости

Россия и Индонезия проведут первые крупномасштабные военно-морские учения в ноябре. Об этом сообщил ТАСС посол РФ в стране Сергей Толченов.

В ноябре в порт Сурабая совершат заход три корвета Тихоокеанского флота. Такие визиты российских кораблей бывают практически каждый год, уточнил дипломат. По его словам, в ноябре в привязке к этому заходу пройдут первые крупные учения России и Индонезии под названием «Орруда».

«Это такой акроним, придуманный из слов "орел" и "гаруда"– два символа наших государств. Орел на российском гербе, а гаруда – на индонезийском. Их увидят все – наши друзья и наши недруги», – подчеркнул Толченов.

Он добавил, что Индонезия не единственная страна, с которой Россия проводит такие учения. В будущем они могут проходить «с определенной периодичностью», к примеру, раз в два года, отметил посол. Подчеркивается, что дружеские отношения России и Индонезии не направлены против кого-то.

31 июля президент Индонезии Прабово Субианто встретился с российским лидером Владимиром Путиным в ходе рабочего визита в Москву. Путин назвал Субианто другом России и подчеркнул, что страны на протяжении десятилетий связывают давние дружеские отношения. Глава государства также отметил успешное развитие торгово-экономических связей стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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