На Украине списанные военные корабли незаконно продавали как металлолом
Один из чиновников минобороны Украины продавал списанные военные корабли, выдавая их за металлолом, вместо утилизации. Он реализовывал объекты по заниженной цене, сообщила полиция Киева в Telegram-канале.
По данным правоохранителей, суда списывали из-за неудовлетворительного технического состояния. Организатором преступной схемы стал начальник отдела утилизации военного имущества украинского минобороны, с ним работали еще двое сотрудников госпредприятия «Укрспецторг».
Всего фигуранты продали шесть кораблей. Следователи предъявили им обвинения в злоупотреблении властью и служебным положением.
7 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала руководство Украины «международной бригадой по прокачке денег». Она иронично отметила, что «украинские патриоты» запрещают говорить на русском языке и учить его, а также переписывают историю республики, потому что образованные люди будут задавать вопросы. Именно поэтому украинской власти нужно нейтрализовать сознание нации.