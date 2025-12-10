7 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала руководство Украины «международной бригадой по прокачке денег». Она иронично отметила, что «украинские патриоты» запрещают говорить на русском языке и учить его, а также переписывают историю республики, потому что образованные люди будут задавать вопросы. Именно поэтому украинской власти нужно нейтрализовать сознание нации.