СФ одобрил продление полномочий правительства по противодействию санкциям
Совет Федерации одобрил закон, продлевающий на 2026 г. расширенные полномочия правительства РФ в части противодействия санкциям. Об этом сообщили в верхней палате парламента.
Документ сохраняет особый порядок, позволяющий кабинету министров определять требования к оценке соответствия продукции техническим регламентам, в том числе с учетом страны происхождения. Также продлевается действие специальных правил для организации и проведения различных видов государственного и муниципального контроля.
Зампредседателя комитета СФ по экономической политике Арсен Каноков отметил, что такие меры позволяют снизить административную и финансовую нагрузку на бизнес в условиях сохраняющегося санкционного давления.
9 декабря закон был принят Госдумой. Председатель парламента Вячеслав Володин говорил, что продление полномочий укрепляет суверенитет и экономическую безопасность России. Он напомнил, что западные государства ввели против страны более 30 000 санкций, рассчитывая нанести серьезный ущерб российской экономике, однако эти ожидания не оправдались. По его словам, важно продолжать законодательную работу для поддержки отечественной промышленности и производства.