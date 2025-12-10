9 декабря закон был принят Госдумой. Председатель парламента Вячеслав Володин говорил, что продление полномочий укрепляет суверенитет и экономическую безопасность России. Он напомнил, что западные государства ввели против страны более 30 000 санкций, рассчитывая нанести серьезный ущерб российской экономике, однако эти ожидания не оправдались. По его словам, важно продолжать законодательную работу для поддержки отечественной промышленности и производства.