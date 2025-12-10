Встреча «коалиции желающих» по поддержке Украины пройдет 11 декабря

1 декабря страны, входящие в коалицию, завершили работу над гарантиями безопасности для Украины. Об этом сообщал президент Франции Эммануэль Макрон. Он отмечал, что гарантии важны для европейцев и украинцев. Французский лидер добавил, что необходимо уточнить участие США в этих гарантиях.