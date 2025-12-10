Встреча «коалиции желающих» по поддержке Украины пройдет 11 декабря
Совещание «коалиции желающих» по оказанию поддержки Киеву пройдет 11 декабря, сообщила на брифинге официальный представитель правительства Франции Мод Брежон. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в X.
«Совещание "коалиции желающих" под председательством Франции и Великобритании, которое пройдет завтра, поможет продвинуться в вопросе гарантий безопасности Украине», – сказала она. Место встречи и ее формат Брежон не назвала.
По ее словам, в повестку совещания войдет финансовая помощь Киеву. Обсуждение состоится перед заседанием Европейского совета 18–19 декабря, где предположительно страны ЕС должны «достичь соглашения об использовании замороженных российских активов».
1 декабря страны, входящие в коалицию, завершили работу над гарантиями безопасности для Украины. Об этом сообщал президент Франции Эммануэль Макрон. Он отмечал, что гарантии важны для европейцев и украинцев. Французский лидер добавил, что необходимо уточнить участие США в этих гарантиях.