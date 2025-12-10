НАТО начала применять летающие радары для разведки рядом с границей РФ в Арктике

НАТО начала применять на границе с Россией в Арктике так называемые летающие радары – самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, сообщил начальник пограничного управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Корецкий. Его цитирует «РИА Новости».