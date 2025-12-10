Газета
НАТО начала применять летающие радары для разведки рядом с границей РФ в Арктике

НАТО начала применять на границе с Россией в Арктике так называемые летающие радары – самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, сообщил начальник пограничного управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Корецкий. Его цитирует «РИА Новости».

Он рассказал, что коллективный Запад нацелен на установление режима международного управления в акватории Северного морского пути с выводом из-под российской юрисдикции. Конкуренция в Арктике растет, подчеркнул Корецкий.

По его словам, НАТО наращивает военный потенциал на западе Арктики. Блок аргументирует это необходимостью сдерживания России. Ключевыми инструментами в системе разведки НАТО остаются корабли. С каждым годом учащается применение авиационной разведки вблизи границ с РФ.

18 ноября президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград» подчеркнул необходимость укреплять позиции России в Арктике, в полной мере использовать логистический потенциал страны и развивать трансарктический транспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока.

