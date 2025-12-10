Politico: ЕС может нарушить «золотое правило» ради конфискации активов РФ
Евросоюз (ЕС) может увеличить длительность саммита, который запланирован на 18 декабря, еще на два дня, если это потребуется для решения вопроса, связанного с конфискацией российских замороженных активов, сообщило издание Politico.
«Это редкое отступление от золотого правила [председателя Европейского совета Антониу] Кошты, согласно которому хороший саммит – это однодневный саммит», – пишет газета.
В материале также отмечается, что до начала саммита послы стран Евросоюза проведут три встречи в Брюсселе. Они должны сделать детальный анализ предложения Еврокомиссии (ЕК) по способам постоянного замораживания российских активов, не достигая консенсуса всех государств объединения.
10 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что руководство ЕК и Великобритании продолжает тешить себя иллюзией возможности победить Россию, находясь в состоянии «безнадежной политической слепоты». Он подчеркнул, что Москва ответит на любые попытки европейских стран изъять российские активы, а также на размещение иностранных военных на территории Украины.