Politico: ЕС может нарушить «золотое правило» ради конфискации активов РФ

В материале также отмечается, что до начала саммита послы стран Евросоюза проведут три встречи в Брюсселе. Они должны сделать детальный анализ предложения Еврокомиссии (ЕК) по способам постоянного замораживания российских активов, не достигая консенсуса всех государств объединения.