Лавров заявил, что Брюссель и Лондон тешат себя иллюзиями победы над Россией
Руководство Еврокомиссии и Великобритании продолжает тешить себя иллюзией возможности победить Россию, находясь в состоянии «безнадежной политической слепоты». Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. Трансляция заседания ведется на сайте верхней палаты.
«Несмотря на необходимость признать реалии, откровенно деструктивную позицию по украинскому вопросу занимают Лондон, руководство Еврокомиссии в Брюсселе, большинство стран – членов НАТО и Евросоюза», – заявил министр.
Лавров также предупредил, что Москва ответит на любые попытки европейских стран изъять российские активы, а также на размещение иностранных военных на территории Украины. Он напомнил высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не собирается воевать с Европой, таких мыслей даже нет, но на любые враждебные шаги страна готова ответить.
Министр отметил, что ЕС стремится конфисковать российские активы из-за нехватки средств на продолжение боевых действий на Украине. По его словам, кроме «ограбления России» и незаконного изъятия золотовалютных резервов, у европейских стран практически не остается других источников финансирования. При этом Лавров подчеркнул, что сейчас растет число государств, признающих бессмысленность и бесперспективность курса на продолжение конфликта.