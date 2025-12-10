Лавров заявил, что Брюссель и Лондон тешат себя иллюзиями победы над Россией

Лавров также предупредил, что Москва ответит на любые попытки европейских стран изъять российские активы, а также на размещение иностранных военных на территории Украины. Он напомнил высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не собирается воевать с Европой, таких мыслей даже нет, но на любые враждебные шаги страна готова ответить.