Лавров: ЕС хочет изъять активы России, так как денег у стран все меньше

Европейские страны намерены конфисковать валютные резервы Москвы, потому что у них не остается средств на продолжение боевых действий на территории Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на «правительственном часе» в Совете Федерации. Трансляция ведется на сайте верхней палаты.

«Потому что, кроме как ограбить РФ и забрать в нарушение всех мыслимых норм международного и коммерческого права наши золотовалютные резервы, у них не остается других источников для финансирования», – сказал министр.

При этом он подчеркнул, что все больше государств, в том числе входящих в ЕС, признают, что такая политика продолжения конфликта бессмысленна и бесперспективна.

6 декабря глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что конфискация российских замороженных активов для предоставления «репарационного кредита» Украине подорвет основу финансовой системы Евросоюза (ЕС) и станет «самоубийством европейской цивилизации».

3 декабря председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила, что орган одобрил предоставление Украине кредита за счет активов РФ. МВФ оценивает потребности страны в 2026–2027 гг. в 135 млрд евро. В качестве альтернативы был предложен механизм еврозайма на 90 млрд евро.

