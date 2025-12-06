Дмитриев: конфискация российских активов станет для ЕС самоубийством
Конфискация российских замороженных активов для предоставления «репарационного кредита» Украине подорвет основу финансовой системы Евросоюза (ЕС) и станет «самоубийством европейской цивилизации». Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.
«Пока они разрушают свои собственные страны неконтролируемой миграцией, ростом преступности и экономическим спадом, элиты ЕС хотят завершить самоубийство европейской цивилизации, уничтожив права собственности, основу финансовой системы, и взорвав собственную валюту. Впечатляет», – написал он в соцсети X.
6 декабря Financial Times со ссылкой на представителей инвестиционного сообщества писала, что попытка ЕС изъять замороженные активы России способна ослабить позиции евро как мировой резервной валюты.
По ее данным, порядка 20% валютных резервов мировых центробанков номинированы в евро. По доле в глобальных резервах европейская валюта уступает только доллару, на который приходится почти 60%. Эксперты предупредили, что возможная конфискация российских активов поставит под сомнение безопасность покупки европейских ценных бумаг.
3 декабря председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что орган одобрил предоставление Украине «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов. МВФ оценивает потребности страны в 2026–2027 гг. в 135 млрд евро. В качестве альтернативы был предложен механизм еврозайма на 90 млрд евро.