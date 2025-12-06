Дмитриев: конфискация российских активов станет для ЕС самоубийством

По ее данным, порядка 20% валютных резервов мировых центробанков номинированы в евро. По доле в глобальных резервах европейская валюта уступает только доллару, на который приходится почти 60%. Эксперты предупредили, что возможная конфискация российских активов поставит под сомнение безопасность покупки европейских ценных бумаг.