Медведев: в воинские части в 2025 году прибыло более 400 000 контрактников

В ряде субъектов продолжают действовать повышенные региональные меры поддержки для желающих заключить контракт. Так, 14 ноября сообщалось, что в ХМАО суммарные выплаты при поступлении на службу в зоне спецоперации превышают 4,1 млн руб., а годовой доход контрактника с учетом зарплаты достигает не менее 6,6 млн руб. В Рязанской области единовременную выплату увеличили до 2 млн руб., в Челябинской – до 3 млн руб. при заключении контракта до 20 декабря 2025 г.