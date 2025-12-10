Медведев: в воинские части в 2025 году прибыло более 400 000 контрактников

Медведев: в воинские части в 2025 году прибыло более 400 000 контрактниковПо его словам, ориентиры по комплектованию армии в этом году «практически достигнуты»
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в 2025 г. в воинские части прибыло более 400 000 военнослужащих по контракту. Об этом он сообщил на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил России.
«Кроме того, в добровольческие подразделения было зачислено более 34 000 человек», – пояснил Медведев.
Зампред Совбеза отметил, что ориентиры по комплектованию армии контрактниками на 2025 г. «практически достигнуты».
17 октября Медведев называл ситуацию с набором военных по контракту удовлетворительной. По состоянию на тот момент в войска прибыло 336 000 контрактников и 28 000 добровольцев. Тогда Медведев подчеркивал, что каждый регион и каждый пункт отбора вносит «свою лепту».
В ряде субъектов продолжают действовать повышенные региональные меры поддержки для желающих заключить контракт. Так, 14 ноября сообщалось, что в ХМАО суммарные выплаты при поступлении на службу в зоне спецоперации превышают 4,1 млн руб., а годовой доход контрактника с учетом зарплаты достигает не менее 6,6 млн руб. В Рязанской области единовременную выплату увеличили до 2 млн руб., в Челябинской – до 3 млн руб. при заключении контракта до 20 декабря 2025 г.