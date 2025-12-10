NYT: Рубио вернул шрифт Times New Roman для документов госдепартамента

28 октября The Washington Post писала, что комитет по надзору конгресса США опубликовал отчет, в котором ставится под сомнение законность действий Байдена. В документе утверждается, что некоторые указы и президентские помилования могли быть подписаны без ведома бывшего президента с использованием устройства автоподписи.