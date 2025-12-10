Газета
NYT: Рубио вернул шрифт Times New Roman для документов госдепартамента

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио издал распоряжение о прекращении официального использования шрифта Calibri в госдепартаменте и вернул Times New Roman. Об этом пишет газета The New York Times.

Директива Рубио названа «Возвращение к традициям: для всех документов департамента обязателен шрифт Times New Roman 14 кегль». Тем самым он отменил нововведение экс-президента Джо Байдена 2023 г., назвав его расточительной уступкой в угоду разнообразию, равенству, инклюзивности и доступности.

Госсекретарь отметил, что возвращение к старому шрифту с засечками Times New Roman «восстановит приличия и профессионализм в письменной работе департамента». Calibri, по его словам, неформален и противоречит официальному стилю документов.

28 октября The Washington Post писала, что комитет по надзору конгресса США опубликовал отчет, в котором ставится под сомнение законность действий Байдена. В документе утверждается, что некоторые указы и президентские помилования могли быть подписаны без ведома бывшего президента с использованием устройства автоподписи.

