На Миндича было совершено покушение в Израиле
На украинского бизнесмена Тимура Миндича, который покинул Украину вследствие коррупционного скандала, было совершено покушение 28 ноября в Израиле. Об этом сообщил украинский бизнесмен Игорь Коломойский на заседании суда, передает издание «Страна».
Он отметил, что покушение не состоялось, потому что преступники перепутали дом. При этом он сообщил, что была ранена домработница. Коломойский пообещал рассказать больше подробностей на судах 11 и 12 декабря.
10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили о выявлении в энергетическом секторе страны крупной незаконной схемы. По версии ведомств, ее организатор – Миндич, давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Участники преступного сообщества требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.