Politico: НАТО не готово к возможному выходу США из альянса
Страны НАТО не готовы к сценарию выхода США из военного блока, сообщает Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, НАТО не готовится к возможному выходу США из альянса. При этом есть признаки того, что администрация президента Дональда Трампа настаивает на большей самостоятельности Европы в вопросах обороны.
По словам трех дипломатов НАТО, разговоры о возможном выходе США в альянсе рассматривают не как реальную подготовку к разрыву, а как попытку надавить на европейских партнеров и подтолкнуть их к наращиванию военного потенциала. Вашингтон, отмечают источники, переключает внимание на Арктику и Индо-Тихоокеанский регион, считая, что Европа должна взять на себя «традиционную оборону континента».
Одной из главных проблем, по мнению Politico, является структурная зависимость Европы от американских военных возможностей. В некоторых сферах европейские страны обеспечивают до 60% необходимых ресурсов, но в области разведки, дальних ударов и стратегических перевозок по-прежнему доминируют США.
Другим вызовом станет финансовая нагрузка, поскольку переход к полноценной континентальной обороне потребует значительного перераспределения бюджета – в ущерб социальным расходам. В ряде стран это может привести к политическим последствиям, вплоть до смены правительств.
Несмотря на опасения, некоторые чиновники считают, что даже при желании Белого дома выйти из НАТО конгресс может этому помешать. Новый законопроект о бюджете Пентагона, который будет рассмотрен на этой неделе, содержит ограничения на вывод американских войск из Европы. Как пишет Politico, это расценивается как сигнал против политики администрации Трампа.
Как отмечает издание, позиция Вашингтона сформулирована ясно, «и сейчас Европа готовится к эпохе, когда ответственность за ее оборону будет лежать преимущественно на ней самой».
10 декабря американский конгрессмен-республиканец Томас Масси опубликовал законопроект, посвященных выходу США из НАТО.
Масси подчеркнул, что объединение стран было необходимо для противостояния Советскому Союзу, но он распался свыше 30 лет назад. По словам депутата, налогоплательщики США уже заплатили триллионы долларов за участие страны в альянсе. Конгрессмен считает, что присутствие страны в блоке и сейчас продолжает создавать риски вовлечения США в иностранные конфликты.