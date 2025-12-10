Politico: НАТО не готово к возможному выходу США из альянса

Несмотря на опасения, некоторые чиновники считают, что даже при желании Белого дома выйти из НАТО конгресс может этому помешать. Новый законопроект о бюджете Пентагона, который будет рассмотрен на этой неделе, содержит ограничения на вывод американских войск из Европы. Как пишет Politico, это расценивается как сигнал против политики администрации Трампа.