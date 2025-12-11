Газета
Политика

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до четырех

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России уничтожили еще два беспилотника, при помощи которых противник намеревался атаковать объекты на территории Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

По его словам, на месте падения обломков дронов работают сотрудники экстренных служб. Дополнительной информации мэр Москвы не привел.

Ночью 10 декабря Собянин уже заявлял об уничтожении двух дронов, летевших на Москву.

Согласно информации Министерства обороны России, силы ПВО в период с 20:00 до 23:00 мск перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над разными регионами.

